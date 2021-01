Tweede gedeelte bouw Porseleinhaven van start: "Dit wordt de eyecatcher voor Loosdrecht"

LOOSDRECHT - Nu de nieuwe huizen aan de ene kant van het water van de Porseleinhaven in Loosdrecht af zijn, is het tijd voor de andere kant. Aan de zogenoemde westkant komen twaalf herenhuizen en zeven appartementen.

"Het is een belangrijk moment dat we even willen duiden en markeren", vertelt wethouder Jan-Jaap de Kloet tijdens het officiële tekenmoment voor de grondoverdracht. Hiermee begint de laatste fase van de Porseleinhaven. Het moet het nieuwe bruisende dorpscentrum van Oud-Loosdrecht worden. "Het plan kent een lange geschiedenis en het idee stamt nog uit de tijd dat de gemeente Loosdrecht bestond. Dus vóór 2002", vervolgt de wethouder.

Laatste gedeelte

Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de oostkant en dat is nu opgeleverd en verkocht. Dus wordt het tijd voor het laatste gedeelte. Hier komen twaalf herenhuizen en zeven appartementen. Vastgoedontwikkelaar Heijmans zegt dat er al acht mondelinge toezeggingen zijn van mensen die graag willen kopen.

Als alles volgens plan verloopt gaat in april of mei de eerste schop in de grond en is begin 2023 de hele Porseleinhaven afgerond. "Dit wordt de eyecatcher voor Loosdrecht", besluit wethouder De Kloet.