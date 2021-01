Nooit eerder zo rustig in dierenasiel Zandvoort: "Niet eerder meegemaakt"

ZANDVOORT - In het dierenasiel in Zandvoort zitten op dit moment nog maar twee honden te wachten op een nieuw baasje. Alle andere dieren, katten en honden, zijn geplaatst en dat maakt dat het bijzonder rustig is in het Dierentehuis Kennemerland. "Dit hebben we nooit eerder meegemaakt!", vertelt Carmen Silos van de DIerenbescherming.

De 4-jarige Dreetje is een van de 2 overgebleven honden - NH

Sinds de eerste corona-lockdown in maart vorig jaar, zijn geleidelijk aan steeds meer dieren uit het asiel geplaatst en met succes. "We zijn er natuurlijk heel blij mee, vooral ook omdat de dieren niet worden teruggebracht." Silos sluit niet uit dat mensen in een opwelling besloten hebben om een huisdier te nemen, maar het is wel een gunstige periode volgens haar. "Mensen zijn meer thuis, werken thuis en hebben nu ook echt tijd om een band op te bouwen met hun huisdier. "

Sinds een jaar of tien ziet de dierenbescherming een terugloop in het aantal zwerfhonden dat binnenkomt. Dat heeft te maken met de chipplicht. Honden moeten sinds een aantal jaren verplicht gechipt worden, waardoor het makkelijk te achterhalen is waar een hond vandaan komt. Silos pleit ook voor een chipplicht voor katten en hoopt dat dit nog dit jaar wordt ingevoerd. Achter de schermen Ondertussen is het niet helemaal uitgestorven in het Zandvoortse dierasiel. Achter de schermen zitten nog wel een paar dieren die nog niet klaar zijn voor plaatsing. "Deze moeten nog gesteriliseerd of gecastreerd worden", vertelt Carmen Silos. Maar dat er maar 2 plaatsbare dieren zijn, is uitzonderlijk. Door de coronacrisis, gaan de meeste hondentrainingen niet door. En dat baart Silos wel wat zorgen. "Bij jonge honden is het heel belangrijk dat ze leren socialiseren. Dat leren ze bij speciale trainingen. Omdat die nu niet doorgaan hebben we wel wat tips online gezet, zodat mensen thuis ook kunnen oefenen met hun hond."