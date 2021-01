Nog twee scenario's mogelijk voor hervatting amateurvoetbal

ZEIST - De KNVB heeft de herstart van de amateurcompetities nog niet opgegeven. Er zijn nog twee scenario's die volgens de voetbalbond haalbaar zijn. Er kan gespeeld worden in halve poules, waarbij er een gehele competitie gespeeld kan worden. Of alleen de eerste seizoenshelft wordt afgewerkt.

De KNVB hoopt bij de eerstvolgende persconferentie van het kabinet op dinsdag 9 februari meer duidelijkheid te krijgen.

"Ondanks de verlenging van de lockdown is het op dit moment nog te vroeg om een definitief besluit te nemen over een van deze scenario's. Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario's nog steeds realistisch en haalbaar", zegt de KNVB in een statement.

De bond komt in de week van 9 februari met een definitief besluit.