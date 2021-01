Met de drukte valt het nog wel mee, ook heeft de trimsalon nog geen achterstanden weg te werken. "Uiteindelijk zijn we maar twee weken dicht geweest daarvan zie je nog geen erge gevolgen, daarnaast is dit ook de rustige tijd van het jaar voor ons", zegt Dijkstra. "Wij kunnen de meeste mensen vrij snel weer helpen. Vanmorgen hebben we alweer een hoop telefoontjes gekregen van baasjes die blij waren dat we weer open mochten, dus de eerste afspraken staan alweer."

De mens zit voorlopig nog even met een 'coronakapsel', dankzij de lockdown, maar de honden mogen wel weer naar de kapper. "We zijn blij dat we weer open mogen, niet alleen omdat we zelf weer aan het werk kunnen, maar ook voor de dieren die weer langs kunnen komen", vertelt Nicolette Dijkstra van Trimsalon Juco. "Het zou ook wel dramatisch zijn als de haren van de dieren in de klit raken door de coronamaatregelen."

Brengen en halen

Nu de trimsalon weer open mag moeten er wel aan een aantal regels worden voldaan. "We moeten de honden nu halen en brengen, voor ons is dat geen probleem, want wij hebben we een haal en brengservice met een goed ingerichte auto. Dat zal voor andere trimsalons misschien wat lastiger worden", vertelt Dijkstra. Ze ziet dan ook het nut er niet echt van in "Het is eerder pesterij dan dat het zin heeft."

Ook in de salon vragen de nieuwe maatregelen om aanpassingen. Normaal gesproken waren er drie mensen aan het werk en dat zullen er nu nog maar twee zijn. "Onze trimsalon kan echt in tweeën gedeeld worden dus zo creëren we twee aparte werkruimtes waardoor we voldoende afstand kunnen houden", legt Nicolette uit.