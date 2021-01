Haarlem stad met meeste vertraging op de weg van heel Nederland, Amsterdam fors gedaald

HAARLEM - Haarlem was in 2020 de stad met de meeste vertraging op de weg. Dat heeft de Nederlandse navigatiefabrikant Tomtom berekend op basis van verkeersgegevens dat het bedrijf verzamelt. Automobilisten stonden er vorig jaar gemiddeld drie dagen en acht uur langer stil tijdens de spits, in vergelijking met de rustige momenten op de wegen.

Haarlem prijkt daarmee op nummer een van de Nederlandse TomTom Traffic Index, een ranglijst die de navigatiegigant elk jaar optstelt. Uit het rapport is goed te zien hoe de coronacrisis invloed in 2020 heeft gehad op ons reisgedrag.

De ochtend- en avondspits verdween bijna helemaal. De gemiddelde extra reistijd die je normaal gesproken bij een autoritje zou moeten optellen, daalde met 17 procent in vergelijking met 2019. Amsterdam is de tweede stad van Nederland waar de gemiddelde extra reistijd het meeste afnam: TomTom noteerde er een daling van 31 procent.

Meeste vertraging

In Haarlem is ook zo'n daling in de gemiddelde extra reistijd te zien, maar krijgt dan alsnog de twijfelachtige eer om in coronajaar 2020 op nummer een te eindigen van steden in Nederland met de meeste vertraging. De gemiddelde extra reistijd nam in Haarlem weliswaar af met 22 procent vergeleken met 2019, toch duurde een gemiddelde autorit er een kwart langer bij druk verkeer.

De dag waarop het verkeer in en rond Haarlem het langst stilstond was op 21 januari. Op die dag was er een technische storing in de Velsertunnel, waardoor verschillende wegen als de A208 volstroomden. Tijdens de coronacrisis was volgens TomTom 31 juli de drukste dag. Het was een tropische dag, waardoor er lange files stonden richting Zandvoort en Bloemendaal aan Zee.

Deze steden staan met Haarlem in de ranglijst van steden met de meeste vertraging in 2020: