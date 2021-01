Buitenzwembad in Haarlemmermeer blijft dicht, in tegenstelling tot andere regio's

NIEUW-VENNEP - Waar in Den Helder en Amsterdam de buitenzwembaden zijn geopend voor fanatiekelingen, blijft het buitenbad van De Estafette in Nieuw-Vennep voorlopig nog dicht. "Het openstellen van buitenbaden is tegenstrijdig met de wens van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook een bezoek aan het De Mirandabad in Amsterdam heeft geleerd dat het daar erg druk is, drukker dan wenselijk", laat Sportfondsen weten.

De 60-jarige Koen van Steijn uit Nieuw-Vennep baalt. Nu rijdt hij 's ochtendsvroeg vaak naar het De Mirandabad in Amsterdam-Zuid, maar hij zou graag zien dat het buitenbad van De Estafette ook open zou gaan. "Dan beperk je ook de reisbewegingen naar een andere regio", vertelt hij. Van Steijn krijgt veel bijval op een bericht in de Facebookpagina 'Je bent Nieuw-Venneper als'.

Een woordvoerder van Sportfondsen Nederland, de overkoepelende organisatie met openluchtbaden in Amsterdam, Volendam en Wormer en Nieuw-Vennep laat weten dat het openstellen van hun buitenbaden waarschijnlijk niet gaat gebeuren:

"Wij begrijpen heel goed dat de zwemfans weer baantjes willen trekken. Onze lege zwembaden zien er maar treurig uit en wij zouden niets liever willen dan onze deuren weer openen voor onze bezoekers. Tegelijkertijd heeft het kabinet gisteren de lockdown verlengd (...) Wij denken dat het openen van onze vier openluchtbaden in Noord-Holland leidt tot een grote toestroom van mensen die van ver buiten de regio komen en wij vinden dat dat niet past bij het streven van de overheid om niet-noodzakelijke reisbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen."

Den Helder en Amsterdam

Toch zijn er andere zwembaden in de provincie die wel geopend zijn. Vanochtend opende buitenbad Aquacentrum in Den Helder de deuren, iets waar ook de organisatie ontzettend blij mee is: "Voor sommige mensen is zwemmen hun lust en hun leven. Het is weer eens wat anders dan alleen een wandelingetje maken", vertelt bedrijfsleider Age de Jong van Aquacentrum Heersdiep aan NH Nieuws.

Regels

De zwemmers moeten zich wel aan de regels houden."Zo moeten de mensen zich in de buitenlucht omkleden, je moet reserveren en er kan maar één zwemmer per baan. "Het is een buitensport, daarom kan het nu", zegt De Jong.

Ook in het De Mirandabad houdt iedereen zich, ondanks de drukte, aan alle regels. Teammanager Abdelkarim Aknin van het De Mirandabad wil geen uitspraken doen over het wel of niet openen van de Estafette, maar: "Als je alles zo goed mogelijk regelt kan het prima. Daarnaast mag het ook binnen de maatregelen van de overheid."