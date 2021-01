Hoe vaccineert Amsterdam tienduizenden ongedocumenteerden?

AMSTERDAM - Tienduizenden ongedocumenteerden verblijven illegaal in Amsterdam en hebben geen burgerservicenummer, waardoor ze lastig aan zorg komen. De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?

Da Costa deelt die zorg. Ongedocumenteerden mogen zich laten testen bij de GGD, maar er zijn nog veel obstakels. "We hebben te maken met een doelgroep die de taal niet machtig is. Ze vermijden het nu al om de GGD te bellen voor een test, omdat ze het gevoel hebben niet te worden begrepen en gehoord."

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld en Gianni da Costa, die zich al jarenlang als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen inzet, maken zich ernstig zorgen om de kwetsbare groep. "We hebben bij het testen al gezien dat ongedocumenteerden soms werden weggestuurd omdat ze geen BSN hadden", vertelt Kuipers. Hij is bezorgd dat dit straks ook problematisch wordt tijdens het vaccineren.

"We zijn illegaal dus we zijn geen prioriteit voor de overheid"

De Braziliaanse Leidy woont samen met haar man en drie kinderen in Nieuw-West. Ze liep in oktober corona op, net als haar zoon. Zij kon zich doordat ze Engels spreekt nog redden, maar zij erkent dat veel ongedocumenteerden geen zorg durven te vragen. "Ze zijn bang dat de deur van het ziekenhuis niet voor ze open wordt gedaan." Ook willen mensen zonder papieren onder de radar blijven omdat ze bang zijn door de vreemdelingenpolitie te worden gepakt.

GGD-testbussen niet voor ongedocumenteerden

Om kwetsbare doelgroepen te bereiken zet de GGD sinds deze week meer bussen in waar getest kan worden, maar die zijn dan weer niet toegankelijk voor mensen zonder papieren. "Jammer, dat zijn nou typisch oplossingen voor deze doelgroep", vindt Kuipers.

De gemeente laat weten dat ze in de vaccinatiecommunicatie rekening houdt met deze doelgroep, maar volgens Kuipers en Da Costa is dat niet genoeg. De oproep voor testen en vaccineren moet in meerdere talen beschikbaar zijn, vinden zij. Daarnaast pleit Dokters van de Wereld ervoor dat de tijdelijke maatregel om alle daklozen, dus ook ongedocumenteerden, recht te geven op noodopvang moet worden verlengd. "Dan weet je ze voor het vaccineren en het bron- en contactonderzoek goed te vinden", aldus directeur Kuijpers.