Kwaadwillenden konden tijd lang meekijken op gehackte camera's Larense villa

Dat de Larense beveiligingscamera's gehackt waren, werd ontdekt door een 'ethisch hacker'. Die bleek dag en nacht mee te kunnen kijken naar het huis en besloot de politie te bellen. "De hacker kon ons veel bijzonderheden geven over het adres", vertelt de politie. Of deze camera's alleen buiten of ook binnen hingen, is niet bekend.

Door de slechte beveiliging van de camera's stond de 'digitale deur' naar de Laarder villa wagenwijd open. De hacker had via de camera op het netwerk van de gebruiker kunnen komen, slimme technische snufjes in het huis kunnen bedienen en op computers en telefoons kunnen zoeken naar bruikbare gegevens.

De politie heeft de bewoner van de villa gewaarschuwd dat de camera's gehackt waren. "De bewoner was geschokt en onder de indruk van het feit dat wij op onze telefoon een screenshot konden laten zien van de beelden van zijn camera."

De bewoners heeft de camera's ondertussen uitgeschakeld om ze later, beter beveiligd, weer aan te zetten.

Meer gehackte camera's

Volgens de politie komt het vaker voor dat beveilingscamera's gemakkelijk toegankelijk zijn voor hackers omdat de beveiliging niet op orde is. "De hacker vertelde dat op een internetsite beelden staan, waarop live mee te kijken is op bewakingscamera’s. Te zien zijn beelden van opritten, tuinen, straten, stallen met koeien, een lift en kantoorruimtes. Er was op een van de beelden te zien dat een dame aan een werkbank haring aan het schoonmaken was", aldus de politie.

De politie waarschuwt dat de slecht beveiligde camera's niet alleen privacyschendend zijn, maar dat het ook gevaarlijk is. Niet alleen hackers kunnen gegevens achterhalen, ook inbrekers kunnen van de beelden gebruik maken.

De politie adviseert gebruikers van beveiligingscamera's de camera's met regelmaat te updaten. De gekochte camera's zijn namelijk bij aanschaf wel veilig, maar naar mate de tijd vordert, worden vaak toch beveiligingslekken gevonden. Updates kunnen die oplossen.