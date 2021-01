Jongen geeft kat harde trap waarna het dier een val van meerdere meters maakt

SCHAGEN - Op een via sociale media rondgaand filmpje is te zien hoe een rode kat op het station van Schagen een harde trap krijgt van een jongen, waarna het dier meters naar beneden valt. Met de kat gaat het wonderwel goed: de politie zoekt naar de dader.

In het filmpje is te zien hoe het dier zich lijkt te hebben verscholen in een hoekje. Een jongens staat er bij en geeft het dier een harde trap. Daarop valt de kat meters naar beneden, op de trap die daar onder is. Mensen reageren met afschuw op het filmpje.

"Ik word er helemaal misselijk van", zo schrijft iemand in de Facebookgroep Vermiste & Gevonden Huisdieren - Schagen/Hollands Kroon e.o. "Ik zou ze er zo achteraan sodemieteren", vult een ander aan.

De rode kat lijkt niks aan de val over te hebben gehouden. Iemand anders plaatst een foto van het dier, dat een vaste gast zou zijn van het station in Schagen. Ook de politie bevestigt dat met de kat 'niks aan de hand is'.

Namen

Agenten zijn ondertussen wel op de zaak gezet en zijn op zoek naar de dader of daders. In het filmpje worden namen genoemd, maar het is volgens woordvoerder Menno Hartenberg gevaarlijk om die mensen zonder gedegen onderzoek op te sporen en aan te houden. Met name omdat het gezicht van de dader niet goed zichtbaar is. "Je moet wel enige zekerheid hebben over wie het heeft gedaan."