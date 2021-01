Duikers zoeken in Amsterdamse gracht naar bewijs voor 'vergismoord' op Serdar Ay

AMSTERDAM - Er wordt vandaag door duikers in het water van de Hoekenesgracht gezocht naar bewijsmateriaal in de zaak van de vermoorde Serdar Ay. Het slachtoffer werd op 20 oktober neergeschoten in Amsterdam-Osdorp. Volgens de politie ging het waarschijnlijk om een vergismoord.

"In het belang van het onderzoek kunnen we niet zeggen waar de duikers precies naar zoeken", vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor. Er is al een lange tijd een uitgebreid team onderzoek aan het doen naar de zaak. "Daaruit is nu aanleiding gevonden om hier te gaan zoeken." Gisteravond werd er in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak, maar daar kwamen geen tips uit.

De 33-jarige Serdar Ay werd afgelopen oktober in Amsterdam-Osdorp neergeschoten. Hij werd waarschijnlijk voor iemand anders aangezien, hij reed die nacht in een geleende Volkswagen Polo. De politie denkt dat de eigenaar van de auto het bedoelde slachtoffer is: er zat een volgapparaatje onder de auto.

Vijf dagen na de plaatsing van het apparaatje maakte Serdar Ay gebruik van de auto. Toen hij de auto terugbracht en vervolgens in zijn eigen auto wilde stappen, werd hij door onbekenden neergeschoten. Hij werd door meerdere kogels geraakt en overleed in de loop van de nacht. Er waren getuigen van deze beschieting. Zij zagen twee verdachten wegrennen, gehuld in donkere kleding. Zij renden via het gras op de Hoekenesgracht in de richting van de Osdorper Ban. Op die route heeft de politie het moordwapen teruggevonden. In Opsporing Verzocht vertelde de politie dat het automatische wapen op een knullige manier is gebruikt. Daarom vermoedt de politie dat het om een of meerdere onervaren schutters gaat.