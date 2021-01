Steeds meer NH Nieuws-panelleden willen coronavaccin

NOORD-HOLLAND - Steeds meer NH Nieuws-panelleden willen zich zo snel mogelijk laten vaccineren. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.437 leden. Was het in december nog 59 procent, nu is dat 75 procent.

Vaccinaties Zaans Medisch Centrum van start - NH Nieuws / Mischa Korzec

Bovendien heeft nog eens twee procent zich al laten vaccineren, of staat er een afspraak. Het aantal panelleden dat eerst nog wil wachten daalde naar tien procent. En de groep die zich helemaal niet laat vaccineren, nam af van dertien naar negen procent. Veel mensen zien in het vaccin het licht aan het eind van de tunnel en hopen daardoor ook verlost te zijn van alle strenge maatregelen. Maar er is ook een groep mensen die zorgen heeft over de gevolgen voor hun gezondheid.

Op de vraag aan de twijfelaars en de mensen die zich niet willen laten vaccineren, zegt de grootse groep (43%) eerst te willen aankijken hoe het bij anderen werkt, vooral uit angst voor bijwerkingen. Daarnaast is er een groep die twijfelt of zich helemaal niet wil laten inenten omdat ze (chronisch) ziek zijn (11%) of omdat ze zwanger zijn of willen worden (3%). En daarnaast denkt 21 procent van deze groep dat een vaccin helemaal niet nodig is. Weinig last van vaccinatiedruk Op de vraag in hoeverre mensen druk ervaren om zich te laten inenten, zegt meer dan de helft helemaal geen druk te ervaren en 21 procent nauwelijks. Negen procent voelt redelijk wat druk, en hetzelfde percentage in hoge tot zeer hoge mate.

Verantwoording

Onder de 4.033 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de verlenging van de coronamaatregelen en het laten vaccineren. In totaal deden 1.437 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws Panel. Je wordt dan eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.