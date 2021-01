Spoorweghuis gesloopt voor nieuwbouw: "Mijn vader is hier uitgestrooid"

AMSTERDAM - Joke Franzen groeide in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op in het spoorweghuis op de kruising van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Voor velen een herkenbare plek in Amsterdam-Oost, met een enorme tuin en vaak veel dieren. Deze week is het huisje gesloopt, er komt een woontoren. Een verdrietig moment voor oud-bewoonster Joke Franzen. De as van haar vader is uitgestrooid onder de pruimenboom.

Het is alweer meer dan veertig jaar geleden dat Joke Franzen met haar vader, moeder, opa en oma in een deel van het spoorweghuis aan de Panamalaan ging wonen. Toch kan ze zich de periode nog goed voor de geest halen."Wij woonden boven, maar mijn vader had zowat de hele tuin in beheer. Hij had wel veertig kippen lopen, en verkocht de eieren om kippenvoer van te betalen." Zelf had ze ook huisdieren. "Ik had zelfs een tijdje een paardje, zo'n kleine zwarte, het oude paard van de schillenboer. Daar kon je gewoon op rondrijden, heel erg leuk!"

Onbewoonbaar

Maar eigenlijk was het toen al een slecht bewoonbaar pand. "We hadden het hartstikke koud, er was geen centrale verwarming. In de winter moesten we soms de ijspegels wegbikken." Ook is er asbest gevonden; een van de redenen waarom Joke van de slopers niet haar oude naambordje van de deur mocht halen. Wel mocht ze in de containers neuzen, om te kijken of er voor haar bekende spullen van de zolder waren gehaald en weggegooid. Ze heeft nog een paar dingen kunnen redden.