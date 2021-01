De Peiling: Kabinet moet aftreden vanwege toeslagenaffaire

NOORD-HOLLAND - Het kabinet is gisteravond bijeengekomen om te debatteren over het snoeiharde rapport over het beleid van de afgelopen kabinetten in de toeslagenaffaire. De ultieme vraag over de politieke consequenties zal het kabinet pas vrijdag zal beantwoorden.

Politieke gevolgen

De premier verwacht dat de regering er vrijdag uit zal komen 'gezien de discussie vanavond'. “We zijn het vergaand eens”, aldus Rutte. Over de politieke gevolgen, met als ultieme consequentie het aftreden van het kabinet, ging het volgens hem dinsdag niet. “Dat zal vrijdag ook spelen, daar kan ik u pas over berichten als we die discussie hebben gehad.”

Wat de uitkomst van het overleg over de politieke gevolgen ook zal zijn, Rutte denkt dathet geen gevolgen zal hebben voor de aanpak van de coronacrisis. De minister-president denkt dat de coalitie en de meeste oppositiepartijen willen dat 'het kabinet mentaal, praktisch missionair is op het bestrijden van de coronacrisis'.

Toeslagenaffaire

In de kinderopvangtoeslag affaire zijn veel ouders in de problemen gekomen doordat zij door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur werden behandeld, toeslagen moesten terugbetalen én werden beboet. Soms liepen de bedragen op tot tienduizenden euro's.

De gedupeerden zijn boos over de zogeheten 80-20-benadering van de Belastingdienst, waarbij ambtenaren bij de jacht op fraudeurs voor lief namen dat 20 procent van de aangepakte mensen onschuldig was. De ouders willen dat er verder wordt onderzocht of er sprake was van opzet.

Aangifte

Gisteren sprak NH Nieuws met gedupeerde vader Roger Derikx, die samen met negentien andere gedupeerde ouders aangifte heeft gedaan tegen vijf bewindslieden, onder wie Tamara van Ark, Menno Snel en Lodewijk Asscher. Bekijk het interview hieronder. Derikx komt vanavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur ook aan het woord in De Peiling op NH Radio.