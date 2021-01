Gemeente Hoorn: meer huurwoningen om wachtlijst in te korten

Er moeten meer betaalbare en meer energiezuinige sociale huurwoningen komen in Hoorn, vinden die Verenigde Huurdersorganisaties De Boog, woningcorporatie Intermaris en de gemeente Hoorn.

De verschillende partijen hebben afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat de woningvoorraad van betaalbare woningen wordt uitgebreid. Op dit moment heeft Intermaris in Hoorn ongeveer 9.430 huurwoningen. "We gaan alles doen wat binnen onze macht ligt om in 2030 minimaal 10.000 huurwoningen in Hoorn te hebben", licht Cees Tip, bestuurder van Intermaris, toe. tot 2030 moeten er dus ruim vijfhonderd huurwonignen worden bijgebouwd. dit jaar wordt er gestart met de bouw van 198 sociale huurwoningen en 69 huurwoningen in de vrije sector.

Meer huizen voor kortere wachtlijsten

Wethouder Marjon van der Ven, onderstreept het belang van voldoende huurwoningen: "als gemeente zetten wij alles op alles om het woningtekort in Hoorn terug te dringen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten echt korter en vooral jongeren en jonge gezinnen moeten in Hoorn betere kansen krijgen op een woning."

Naast de hoeveelheid aan sociale huurwoningen zijn ook afspraken gemaakt over de hoogte van de huur. Volgens de wet mag de huur jaarlijks met maximaal 1% verhoogd worden, maar Huurdersorganisatie De Boog heeft met Intermaris afgesproken dat de huur tot en met 2022 gematigd wordt verhoogd. "Zeker in deze crisistijd is het belangrijk om de huren zo laag mogelijk te houden. We zijn blij dat we deze afspraak hebben kunnen maken", vertelt Mensina Wijma, voorzitter van De Boog.

Verduurzamen

Ook willen de partijen dat de bestaande huurwoningen duurzamer worden. Zo gaat Intermaris in 2021 ruim 300 woningen in de Molenbuurt, Galzenwagen en de Commandeur Ravenstraat energiezuiniger maken. Daarnaast werken gemeente, Intermaris en HVC in de Kersenboogerd samen aan een warmtenet voor 1858 huurwoningen en particuliere woningen.