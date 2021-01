NH Nieuws-panel steunt verlenging lockdown, ook roep om avondklok en minder vluchten

NOORD-HOLLAND - De steun voor de lockdown, die met drie weken is verlengd, is onder de leden van het NH Nieuws-panel onverminderd groot. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.437 deelnemers. Verder wordt ook de roep om een avondklok luider, net als het beperken van het vliegverkeer.

71 procent zegt in hoge tot zeer hoge mate achter de verlenging te staan. Tijdens de invoering van de lockdown, in december, was dit nog 73 procent. Opvallend is dat minder mensen vinden dat de maatregelen afdoende zijn. Er is een kleine groep die minder regels wil, vooral omdat het schadelijk is voor de economie. De grootste groep is voor een strengere lockdown en dan vooral door het invoeren van een avondklok en het beperken van het vliegverkeer.

Veel steun voor avondklok

De helft van de panelleden is in hoge tot zeer hoge mate voorstander van de avondklok. Volgens velen is het de enige manier om te voorkomen dat grote groepen van met name mensen tussen de 18 en 25 jaar toch bij elkaar komen. 18 procent steunt de avondklok in redelijke mate, 30 procent nauwelijks tot helemaal niet. Van die laatste groep zeggen veel mensen: "Het is toch geen oorlogstijd."