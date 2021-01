Broodjesleverancier Theo in elkaar geslagen door bovenbuurman: "Hij schopte maar door"

BERGEN - De 56-jarige Theo uit Alkmaar zit bont, blauw en zwaar aangeslagen thuis. Gisterochtend werd hij tijdens zijn werk als broodjesleverancier bij een bakkerij in Bergen in elkaar geslagen door een agressieve bovenbuurman, die zegt al jaren overlast te ervaren van de vroege laad- en lostijden. Medewerkers van de kaas- en viswinkel in het zelfde pand aan de Jan Oldenburglaan zagen het gebeuren. "Zo heftig, er liep allemaal bloed over zijn gezicht."

Viswinkelmedewerker Tom wijst naar de plek waar Theo gisteren klappen kreeg - Maaike Polder / NH Nieuws

Dat zegt Tom Heusy (23) tegen NH Nieuws, die rond half acht begon met zijn dienst bij de viswinkel in het Drieluik; het pand van zijn vader. "Ik hoorde geschreeuw en rende ernaar toe. Maar Theo lag toen al op de grond en de buurman stond erbij." De koerier van Bakker Mol was even daarvoor nog bezig met het uitladen van de kar met broodjes in het centrum van Bergen, zoals elke morgen ook gebeurt met leveringen voor de slager en viswinkel. De bevoorrading is altijd vroeg, vóór acht uur, en kan nog weleens gepaard gaan met lawaai. "Maar het is een winkelstraat, dus dat weet je toch als je hier komt wonen", aldus Heusy. Frustratie Toch leidt het geluid van in- en uitladen al jaren tot grote frustratie van in ieder geval één van de bewoners van de appartementen boven de winkels, Lars van Huis. Afgelopen november gooide hij daarom al eens emmers water naar beneden, over het personeel van de winkels. Maar gistermorgen verloor de 41-jarige bovenbuurman 'zijn handrem', is zijn verklaring aan NH Nieuws. Tekst gaat door onder de foto.

De drie winkel worden elke dag vroeg in de ochtend bevoorraad - Maaike Polder / NH Nieuws

Dat Van Huis zijn 'handrem' verloor, blijkt ook uit de verklaringen van Tom, maar ook medewerker van de kaaswinkel Willemijn, die er als eerste bij was en zag hoe Theo werd geslagen en geschopt. "Theo vertelde later aan mij dat hij bezig met uitladen was en ineens, op een paar centimeter van zijn gezicht, de bovenbuurman voor hem stond. Mogelijk heeft Theo toen iets gezegd, maar daarop begon die man in zijn gezicht te slaan."

Quote "De meeste van winkels zijn elke dag open. Vind je het gek dat ik een keer uit mijn slof schiet" Verdachte van geweldsexplosie

Toen zou Theo op de grond zijn gevallen, waarna de buurman doorging met trappen. "En toen kwam ik aanlopen. Ik zie het nog voor me, trappen in zijn nek, terwijl Theo al knock-out tussen het fietsenrek lag", aldus Willemijn. Ze begon te schreeuwen, waarna de rest van het personeel schrok en de politie en ambulance belden. Het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis en is inmiddels thuis, maar erg aangedaan. Verdachte Van Huis werd aangehouden en is op het bureau verhoord, aldus een politiewoordvoerder. Het politieonderzoek loopt nog, maar uit papieren van Van Huijs blijkt dat hij maart voor de politierechter moet verschijnen. De verdachte Van Huis is inmiddels thuis. Hij verklaart tegen NH Nieuws dat hij al jaren niet fatsoenlijk kan slapen doordat elke ochtend met lawaai wordt in- en uitgeladen. "Dit loopt al vier jaar, elke dag. De meeste van winkels beneden zijn elke dag open, ook met Kerst, nieuwjaarsdag, elke dag. Vind je het gek dat ik een keer uit mijn slof schiet?" Volgens hem begon hij niet zomaar op de leverancier van de bakker in te slaan, maar voelde hij zich door hem bedreigd en heeft hij zéker niet geschopt. 24 uur laden- en lossen Van Huis claimt al meerdere klachten te hebben ingediend bij de politie over geluidsoverlast in de vroege morgen, maar dat zij hier niets aan kunnen doen, omdat nergens wettelijk staat vastgesteld dat je voor een bepaalde tijd niet mag laden en lossen. NH Nieuws heeft gecheckt bij de gemeente Bergen hoe dit zit: er staat in de APV inderdaad niets over laad- en lostijden. Tekst gaat door onder de foto

De woning van de bovenbuurman kijkt precies op de stoep aan de voorkant van de winkels - Maaike Polder

Toch ontkrachten meerdere medewerkers van de winkel zijn verklaring. "Als dit je reactie is, als je iemand helemaal in elkaar slaat, omdat er lawaai is, dat is toch niet normaal", aldus Willemijn. Tom: "We hebben al meerdere malen de laad- en lostijden verlaat, we doen hartstikke zachtjes, we hakken bijvoorbeeld geen vis meer voor acht uur, maar we zullen toch ons werk moeten doen. En deze werkplek hoort veilig te zijn voor ons en hoort niemand in elkaar te worden geslagen. Dus hopelijk wordt hier iets aan gedaan door de woningbouw." Theo laat via zijn baas van Bakkerij Mol weten dat het niet goed met hem gaat. Hij heeft in ieder geval een hersenschudding en moet nog weken herstellen. Willemijn gaat morgen bij hem op bezoek.

KennemerWonen, beheerder van de woning van Van Huis, laat in een reactie aan NH Nieuws weten op de hoogte te zijn van de situatie. "Dit gedrag is ontoelaatbaar en we zullen hem erop aanspreken. Het is nu nog in handen van de politie, maar we beraden ons op de juiste stappen", aldus woordvoerder John van de Velde. Vanwege de privacy kan hij niks zeggen over eventuele klachten van Van Huijs over geluidsoverlast.