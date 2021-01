Broertjes spreekt Hilversummers toe: "Zwaar jaar, maar finish is in zicht"

HILVERSUM - Een zwaar jaar, maar de finish is in zicht. En: het moet een jaar van verzoening worden. Dat is de kern van de nieuwjaarsboodschap van de Hilversumse burgemeester Broertjes. "De toon was het afgelopen jaar hard. Ik hoop dat mensen in het komende jaar meer naar elkaar luisteren, ook al zijn ze het soms niet eens", aldus Broertjes.

Gemeente Hilversum

Dat Broertjes het afgelopen jaar een 'zwaar jaar' noemt, heeft alles te maken met het coronavirus en alle maatregelen. "Het coronavirus heeft een verwoestende werking gehad op de samenleving. Mensen zijn van hun vrijheden beroofd. Dat geeft ze veel ongemak, en boosheid ook inmiddels. Dat is heel begrijpelijk. De sjeu van het leven is weggevallen", concludeert Broertjes. De burgemeester vertelt 'een grootse buiging' te willen maken voor het zorgpersoneel, dat het afgelopen jaar hard heeft gewerkt om het coronavirus eronder te krijgen. "Er zijn toch honderden mensen ziek geworden in Hilversum en 't Gooi. Ik herinner me dat ik in maart bij het ziekenhuis was. Dat was erg leeg, heel surrealistisch. Ik werd opgevangen door een paar verpleegkundigen. Ze brachten me naar de intensive care-afdeling, althans voor de deur. Je hoorde bijna de beademingsmachines ratelen en de strijd van de mensen voor hun bestaan. Toen wist ik meteen dat dit geen griepje is en dat het coronavirus echt een lelijke vijand is." Tekst gaat verder onder de video.

Zorg voor elkaar toegenomen Broertjes noemt het een fantastische prestatie hoe Hilversummers en andere mensen in 't Gooi zich door de crisis hebben geslagen. "Heel veel mensen hebben het afgelopen jaar klaargestaan om dat virus eronder te krijgen. Niet alleen de politie, de handhavers, de zorg en welzijnswerkers, maar ook bijvoorbeeld buren die voor elkaar kookten. De zorg voor elkaar is toegenomen en dat is ook wel weer een voordeel. Verder wil ik een compliment maken aan leraren, maar ook ouders, die er toch voor hebben gezorgd dat het onderwijs doorging." Een ander groot compliment heeft Broertjes over voor de horeca. "De horecaondernemers staan voor mij symbool voor de sector waar de grootste klappen zijn gevallen. En natuurlijk ook bij de evenementen en in de cultuursector. Ik heb veel waardering voor alle Hilversumse ondernemers, die in deze crisis laten zien hoe veerkrachtig ze zijn."

Gemeentespeld voor kartrekker Hilversumse horeca

Als dank voor al het werk van de horeca, reikte burgemeester Broertjes gisteravond tijdens het nieuwjaarsconcert de gemeentespeld uit aan horecaondernemer Frank Loois.

De Hilversummer is een van de kartrekkers van de lokale horeca. "Hij nam het initiatief om na de eerste lockdown in maart 'Hilversumse Helden' te beginnen. Frank regelde sponsoren, en samen met andere restaurants kookten ze om de dag honderd maaltijden die ze bezorgden aan mensen in de zorg. Dat was hartverwarmend", betoogde Broertjes.

'Coronavaccin fantastisch, maar niet het antwoord' Als grootste vooruitblik naar het nieuwe jaar heeft Broertjes het uitgebreid over het coronavaccin. "We zijn er nog niet. Dat is duidelijk. We moeten nog even de kiezen op elkaar houden. Maar de finish is in zicht", vertelt de burgemeester. "Het vaccin is echt een lichtpuntje. Dat het er nu al is, is fantastisch. Maar het is niet het antwoord op alle problemen. De strijd tegen het virus blijft nog wel even."