Autobrand na ongeluk met 10 auto's op A9 bij Velsen: één gewonde, omleiding ingesteld

VELSEN - Bij een ongeluk op de A9 bij Velsen zijn vanochtend tien auto's betrokken geweest bij een ongeluk. Een van de auto's vloog in brand en is inmiddels geblust. De politie laat NH Nieuws weten dat een van de betrokkenen gewond is geraakt.

Inter Visual Studio/Michel van Bergen

Het ongeluk gebeurde rond 6.45 uur in de richting van Amstelveen. Direct vloog een van de auto's in brand en ontstond er een flinke file. Het enige slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels heeft de brandweer het brandende wrak geblust, al moeten de betrokken auto's nog worden geborgen.

Rijkswaterstaat meldt dat acht van de tien auto's niet op eigen kracht verder kunnen. Bovendien is de verwachting dat het asfalt van twee rijstroken vanwege brandschade moet worden hersteld. Die rijstroken zijn daarom naar verwachting tot vanmiddag 14.30 uur dicht. File Er staat momenteel file tussen Beverwijk-Oost en de Brug over het Zijkanaal C, die je zo'n twintig minuten vertraging oplevert. Om de A9 te ontlasten is er vanaf Uitgeest een omleiding ingesteld (A8, A10).

De politie IJmond waarschuwt automobilisten die het ongeluk passeren om geen gebruik te maken van de afgekruiste rijstroken, en tijdens het rijden geen foto's of video's van het ongeluk te maken. "De eerste bekeuringen zijn al uitgeschreven."

