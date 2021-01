Vermoedelijke dader van aanslag op Poolse supermarkt Aalsmeer afgezet in Fiat Punto

AALSMEER - De mogelijke dader van de explosie op de Poolse supermarkt in Aalsmeer, werd afgezet door een Fiat Punto. Dat heeft de politie gisteravond naar buiten gebracht in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Omdat het kenteken net niet op de beelden te zien is, bracht de politie gisteren de beelden via Opsporing Verzocht naar buiten, in de hoop dat iemand de auto of de man op de beelden herkent.

De politie zegt dat de auto daarna is doorgereden in de richting van de Begoniastraat en de Geraniumstraat en daar vermoedelijk op de uitgestapte man heeft gewacht. Vlak na de explosie moet hij weer ingestapt zijn, waarna de auto via de N196 Aalsmeer verliet, in de richting van Hoofddorp.

De auto is te zien op de beelden van aantal van de uitgekeken beveiligingscamera's in de buurt van de supermarkt. Een camera heeft vastgelegd dat de Fiat Punto op de Korianderhof in Aalsmeer stopt, vlak voor de explosie. Op de beelden is te zien dat de bijrijder vervolgens uitstapt, een tweetal tassen uit de kofferbak pakt en dan richting de Poolse supermarkt aan de Ophelialaan loopt.

Serie explosies

De explosie in de Poolse supermarkt in Aalsmeer is er een in een serie van aanslagen op verschillende van die Poolse supermarkten in het land. De Biedronka-winkel in Aalsmeer brandde op 8 december helemaal uit na die explosie. Buurtbewoners schrokken wakker van een doffe knal, waarna de vlammen uit het pand sloegen.

Diezelfde nacht werd ook een Poolse winkel met dezelfde naam (Biedronka) in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther door een explosie getroffen. Een dag later, op 9 december, volgde een explosie bij een andere Biedronka-winkel, ditmaal in Beverwijk. Deze winkel is van dezelfde eigenaar als die in Aalsmeer. Een paar dagen later werd de Beverwijkse winkel opnieuw getroffen door explosieven.

Zelfde familie

Begin deze maand volgde nog een aanslag op een Poolse supermarkt in Tilburg. Deze bleek ook eigendom te zijn van dezelfde familie als de winkels in Aalsmeer en Beverwijk.

Eerder bracht de politie via hetzelfde televisieprogramma Opsporing Verzocht naar buiten dat bij een aantal van de explosies gele jerrycans zijn gebruikt.