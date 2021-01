Bergense politiek ziet niets in nieuw plan voor sporthal: "Participatie is gepasseerd station"

Het plan om een nieuwe sporthal te bouwen, op de plek waar nu sporthal De Watertoren staat, bestaat al jaren. De Raad van State doorkruisde de plannen van de gemeente echter vanwege de stikstofproblematiek. Maar die problemen zijn volgens wethouder Klaas Valkering verholpen. Het bestemmingsplan is gerepareerd en de weg ligt volgens hem vrij om te bouwen.

Overlast

En dat is tegen het zere been van omwonenden. Zij ervaren nu al geluidsoverlast van de sporthal en dat zal volgens hen alleen maar toenemen. Ook zijn ze bang dat het uitzicht op de duinen, met 'grazende Schotse hooglanders en paarden', door de bouw van woningen zal verdwijnen. "We zijn niet tegen het bouwen van woningen", vertelde bewoner Astrid Hopman. "Maar dit plan is te massaal, een sporthal in een woonwijk is gewoon geen goed idee."

Ook vinden de bewoners dat het alternatieve plan om de sporthal een paar honderd meter verderop bij jongerencentrum De Wal te bouwen, niet serieus is genomen. "Van participatie is totaal geen sprake", aldus de bewoners. "Er is maar één informatiebijeenkomst georganiseerd waar niet iedereen bij aanwezig kon zijn. Een beloofde tweede bijeenkomst is nooit gehouden."

Gepasseerd station

Maar dat had volgens de wethouder vooral te maken met de coronacrisis en een gebrek aan belangstelling. Mensen die niet langs konden komen tijdens de informatieavond zijn uitgenodigd op het gemeentehuis om te worden bijgepraat. Maar het blijft dan ook bij bijpraten. "Participatie is een gepasseerd station", vond ook Marcel Half van D66.

Voor de bouw van de sporthal en de woningen moet wel eerst nog een nieuwe aanemer worden gezocht. Bouwbedrijf Bam ziet door de opgelopen vertragingen en gewijzigde marktomstandigheden geen heil meer in het project. In goed overleg zijn beide partijen volgens Valkering daarom uit elkaar gegaan. Daar hangt wel een prijskaartje aan van 115 duizend euro. Maar dan heeft de gemeente wel de bouwtekeningen in handen. "Dat maakt het voor nieuwe partijen eenvoudiger om in te stappen", aldus Valkering.

Een 'gemiste kans' volgens Solita Groen van GroenLinks. Nu er geen afspraken meer zijn met het bouwbedrijf, kun je net zo goed weer met de bewoners om de tafel gaan om een beter plan te ontwikkelen. Maar naast Gemeentebelangen zijn daar maar weinig partijen voor te porren. "Ik heb er alles aan gedaan", vertelt Rita Koppedraaijer van het actiecomité sporthal De Watertoren na afloop. "Je hoopt dat de partijen tot bezinning komen als er zoveel tegenstand is maar helaas. We worden gewoon genegeerd met z'n allen."

Eerder sprak NH Nieuws met sporthalbeheerder Onno Tijm en Rita Koppedraaijer van het actiecomité sporthal De Watertoren.