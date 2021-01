West-Friesland NL V Erik verhuurt aquariums vol tropische vissen

ZWAAG - Vier jaar geleden startte Erik Rood een nieuw avontuur als zelfstandig ondernemer. Van zijn liefde voor tropische vissen had hij zijn werk gemaakt en nu verhuurt hij aquariums aan bedrijven en verzorgingshuizen.

Na vier maanden bellen kon hij eindelijk zijn eerste 'leasebak' afleveren. Inmiddels zijn er genoeg klanten voor een mooie boterham en is Erik een gelukkig mens. En daar was het hem om te doen want in zijn vorige baan als account manager, was hij dat niet. Al ging het niet allemaal vanzelf.

Quote "Op 1 januari was de website online, waren we er klaar voor, maar we hadden we geen klanten" Erik Rood, aquariumleverancier

Tijdens een duikvakantie in tropische wateren kreeg hij zijn idee. Nu zit hij de hele dag tussen de tropische vissen in de aquariums die hij verhuurt. De 'leasebakken' staan bij bedrijven of verzorgingshuizen en Erik zorgt voor het onderhoud. Het aquarium thuis heeft hij wel de deur uitgedaan want als je van je hobby je werk maakt, heb je geen hobby meer nodig. Ook bij de herbouwde tentenspeciaalzaak van Karsten in Zwaag staat een aquarium van Erik. De enorme glazen bak met felgekleurde vissen is een 'eyecatcher' en lokt de klanten van de begane grond naar de verdieping.

Erik wil vooral leuk werk doen en onafhankelijk zijn. En het bedrijf mag best groter groeien, maar hij wil niet de hele dag op kantoor zitten. "Het is toch het leukste om bij de klanten langs te gaan."