Noord-Holland NL V Protheses, urnen en tropische vissen in PAK AN DOEN

AMSTERDAM - Het bedrijf van prothese-maker Frank Jol is met recht een familiebedrijf. Vanuit Amsterdam bestiert Frank, samen met 3 zoons en een dochter, het bedrijf dat gespecialiseerd is in protheses, waarmee paralympische sporters topprestaties leveren. Hypermoderne sportprotheses worden hier op maat gemaakt voor bijvoorbeeld Marlou van Rhijn en Bibian Mentel. En ook het bedrijf behoort tot de wereldtop.

In Zwaag werkt Erik Rood aan zijn droombedrijf. De duikliefhebber werkte jarenlang als 'account manager', maar dat gaf geen voldoening. Tijdens een duikvakantie in tropische wateren kreeg hij een goed idee. Nu zit hij de hele dag tussen de tropische vissen in de aquariums die hij verhuurt. De 'leasebakken' staan bij bedrijven of verzorgingshuizen en Erik zorgt voor het onderhoud. Vier jaar geleden begon hij met hulp van zijn vader op een zolderkamertje, maar zonder klanten. Inmiddels zit hij in een keurig bedrijfspand en verdient hij een fijne boterham. Maar hij doet het niet voor het geld. Erik wil vooral leuk werk doen en onafhankelijk zijn. En het bedrijf mag best groter groeien, maar hij wil niet de hele dag op kantoor zitten. "Het is toch het leukste om bij de klanten langs te gaan."

Ontwerpster Klaske Postma uit Loosdrecht heeft onlangs een eigen plek gevonden bij een broedplaats in Hilversum. Ze is gefascineerd door hergebruik van natuurlijk afval. Achter de schermen van de vele broedplaatsen experimenteren ontwerpers en creatieven met nieuwe materialen. En als een materiaal succesvol is rest de vraag: 'wat kun je er mee?'. Na een lamp van vlas heeft Klaske nu een urn bedacht van plantenresten. Het is plastic en de 3D-printer maakt er dus kunststof urnen van. Maar wel urnen die uiteindelijk weer 'vergaan' in de natuur. Wie de as van zijn geliefde begraaft, geeft zowel de as als de urn weer terug aan de natuur. En dan is de cirkel rond! En dat kunnen we dan oneindig lang blijven doen.