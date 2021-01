Ondernemer Loes blijft opgewekt en gaat met haar kleding 'on tour' bij klanten

BERGEN - Loes Berkhout runt twee luxe kledingwinkels in Bergen. Haar werk is haar passie en in 11 jaar bouwde Loes een bloeiend bedrijf op met bekendheid door het hele land. Natuurlijk hakt de lockdown erin, ook bij haar. Maar Loes zou Loes niet zijn als ze er niet het beste van wist te maken.

Bijna een maand in lockdown en daar kwamen vanavond nog eens drie weken bij. Een harde klap voor kledingwinkels die met hun wintercollecties blijven zitten. Maar, niet iedere ondernemer gaat bij de pakken neerzitten. "Bedankt voor je bestelling en het vertrouwen", klinkt Loes opgewekt aan de telefoon. "We pakken het in en versturen het, of ik breng het even langs", vertelt ze vanuit haar kledingwinkel nadat ze een telefonische bestelling heeft aangenomen. Loes heeft twee luxe kledingwinkels waar haar klanten normaal gesproken van heinde en verre voor naar Bergen komen. Nu bestellen ze via telefoon, de site of ze laten een berichtje achter. "Ik ga naar de mensen toe met kledingstukken op een rek." Ze vindt het 'reuze gezellig' om bij klanten langs te gaan. "En soms word ik ontvangen met hapjes en drankjes. Hooguit twee klanten per dag kan ik op deze manier bedienen, maar ik geniet er ook van. Dit is gewoon wat ik het liefste doe."

Loes verstuurt de kleding per post of brengt deze langs bij de klanten - NH Nieuws

Hoewel ze dus creatief is, hakt deze lockdown er wel hard in. "Ja, het is echt overleven. Er hangt voor tonnen aan kleding in mijn twee winkels. Bovendien hangt er veel oude voorraad én er komt nieuwe voorraad binnen en dat moet meteen betaald worden," spreekt ze haar zorgen uit. Maar Loes laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. "Straks komen de sneeuwklokjes gewoon weer op hoor. En dan wil je echt weer wat anders aan dan een huispak." Ze vervolgt: "Ik snap dat heel veel ondernemers in zak en as zitten. Ik moet ook nog bedenken wat ik doe met de winterstukken die ik overhoud." Maar bij de pakken neerzitten, dat zit nu eenmaal niet in haar aard. Wat Loes het meeste mist, zijn haar klanten. "Tot snel," roept ze als ze de verslaggever van NH Nieuws bij de deur nog even uitzwaait zoals ze gewend is met haar klanten te doen.

Ook brancheorganisatie INretail ziet dat de winkeliers hun wintercollecties niet kwijtraken en dat de problemen zich snel opstapelen. De organisatie pleit dan ook voor passende maatregelen vanuit het kabinet. "We voorzien een tsunami aan faillissementen en ontslagen", aldus Paul te Grotenhuis van INretail. "Ik denk dat in februari/maart veel winkels omvallen als het kabinet nu niet over de brug komt met passende financiële vergoedingen die horen bij het bedrijfsmodel waarmee gewerkt wordt door de winkels."