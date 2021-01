Terugkijken: lockdown met drie weken verlengd, OMT onderzoekt avondklok

De maatregelen worden verlengd tot in ieder geval 9 februari. Het is niet duidelijk of het dan klaar is: De Jonge gaf in zijn toespraak aan dat hij er vanuit gaat dat de Britse mutatie van het coronavirus uiteindelijk ook in Nederland de overhand gaat nemen. In het Verenigd Koninkrijk zorgt die variant voor chaos in de ziekenhuizen, waar onder andere mobiele mortuariums op parkeerplaatsen werden opgezet omdat het aantal doden niet meer te behappen was voor de ziekenhuizen.

Een klein lichtpunt is er mogelijk wel voor basisscholen. Rutte geeft aan die het liefst op 25 januari al te openen, samen met de kinderopvang, in plaats van op 9 februari. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog wel afhankelijk van onderzoek naar die Britse mutatie, die zich mogelijk sneller verspreidt onder kinderen.

Anderhalve meter

Als leerlingen op de middelbare school straks weer fysiek les mogen volgen wordt van hen verwacht dat ze waar mogelijk anderhalve meter afstand houden. Op dit moment hoeven zij daar alleen op te letten bij docenten en andere volwassenen, straks moet dat dus ook bij hun leeftijdsgenoten. Rutte benadrukt dat deze maatregel uit voorzorg wordt genomen.

Avondklok

Hoewel het er vanochtend nog op leek dat er zeker geen avondklok gaat komen, lijkt dat nu niet meer zo zeker. Rutte gaf tijdens de persconferentie aan dat het een draconische maatregel is die veel voeten in aarde heeft, burgemeesters en politie maakten zich al zorgen over de handhaving.

Wel blijkt nu dat het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) heeft gevraagd spoedoverleg te plegen over het invoeren van zo'n avondklok. Dat zou betekenen dat mensen niet meer zonder goede reden op straat mogen zijn tussen specifieke tijdstippen.

Kijk hieronder de hele persconferentie terug