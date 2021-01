Amsterdam NL V Acteur Peter Faber doet aan misdaadpreventie in de dop

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat acteur Peter Faber. Ooit scheelde het weinig of de Amsterdamse acteur was op het verkeerde pad terecht gekomen. Nu helpt hij ontspoorde jongeren hun leven weer zin te geven.

biografie: naam: Peter Faber geboren: Amsterdam, 9 oktober 1943 beroep: acteur (film, tv, toneel) hobby: schilderen erelijst: Louis d'or, 1975, 1991

Weggelopen Het atelier van Peter Faber in Amsterdam-West hangt vol met zijn schilderijen. Iedere middag maakt hij er eentje. Het zijn kleurrijke doeken met felle kleuren groen, blauw, paars en geel. De opbrengst van de schilderijen komt ten goede aan de Peter Faber-stichting. Deze stichting zet zich in voor jongeren die 'buiten de boot vallen'. Sommigen zitten zelfs vast vanwege criminele activiteiten. Faber probeert ze via workshops een nieuwe kans te geven. En Faber weet waar hij over spreekt, want ooit liep hij weg van huis en kwam hij op straat terecht. "Ik kreeg op school te horen: Faber je bent niks, je kan niks en je wordt niks. Toen dacht ik: ik heb genoeg geleerd en ben ik van school gegaan en van huis weggelopen. Ik heb toen twee jaar overal en nergens gewoond."

Kapper Het was wonderwel kapper Koning uit Amsterdam-Noord die Faber weer op het goede spoor zette. Hij had net besloten om als verstekeling op een schip te gaan, het avontuur tegemoet. Om die reden ging Faber nog even bij de kapper langs om zijn haar te laten millimeteren. Toen hij tijdens de knipbeurt over zijn plannen vertelde, kwam de kapper met een ander voorstel. Hij knipte een advertentie uit de krant waarin spelers werden gevraagd voor een voorstelling van Shakespeare. Faber: "Ik dacht dat ie gek geworden was. Toneel was in mijn tijd iets voor kinderen die nooit op straat speelden." Toch volgde hij de wijze raad van de kapper op en hij werd aangenomen. "Mijn lijf training van de straat was zo groot dat ik heel makkelijk woorden kon leren en handelingen kon doen die voor een toneelstuk nodig waren."

Louis d'or Na Shakespeare leerde Faber pantomime spelen en jongleren. Ook richtte hij het Werktheater op en maakte hij zijn eigen toneelstukken. Fabers creativiteit kende geen grenzen. Hij speelde in zijn carrière de meest uiteenlopende rollen en werd daarvoor tot twee keer geëerd met de hoogste toneelprijs, de Louis d'Or.

Faber in de rol van De man van la mancha - NH

Wijkagent Een nieuwe wending kwam dertien jaar geleden. Faber repeteerde voor zijn rol in de musical De man van la mancha. Op dat moment werd hij benaderd door een wijkagent die zich had verdiept in de loopbaan van Faber. Hij zag in hem het uithangbord voor zijn plannen: om ontspoorde jongeren weer op het goede pad te krijgen. En dat resulteerde uiteindelijk in de Peter Faber Stichting, met als motto: destructieve energie omdraaien naar creatieve energie. Faber: "Dezelfde energie die je nodig hebt voor een overval, die je gebruikt om de boel te verpesten, heb je nodig om jezelf weer heel te maken. Samen met de politie en ex-gedetineerden werken we al op vierhonderd scholen. Het breidt zich steeds verder uit over heel Nederland. Misdaadpreventie in de dop"

