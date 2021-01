Onbegrip over sluiting bij sportschoolhouder: "Wij zorgen dat mensen vitaal blijven"

AMSTERDAM - "Het verbaast mij dat de oliebollenkraam en het fastfoodrestaurant gewoon open zijn en dat wij de sportschool dicht moeten gooien", zegt Debby Oppelaar. Debby is eigenaar van twee sportscholen die al maanden gesloten zijn. Ze vindt het onterecht dat voor sportscholen geen uitzondering wordt gemaakt in de lockdown maatregelen.

Ze krijgt weerwoord van Frank Bloemers, arts bij het UMC en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg, de instantie die de ziekenhuisopnames voor coronapatiënten coördineert. Volgens Bloemers is sporten niet onverstandig, maar is het beter om even niet met veel mensen in één ruimte te sporten en te zweten. "Ik weet niet of er wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, maar het lijkt me verstandiger dat maar even te laten", zegt Bloemers.

Vitaliteit

Sportschoolhouder Debby Oppelaar benadrukt dat juist in deze tijd sporten belangrijk is voor fysieke en geestelijke gezondheid. "Ik merk dat mensen best down worden in deze periode die nu al tien maanden duurt. Sporten is een uitlaatklep mensen moeten gewoon kunnen bewegen", zegt ze.

Bloemers onderschrijft het belang van lichaamsbeweging. "We hebben allemaal kunnen lezen dat mensen met overgewicht meer problemen krijgen als ze met corona besmet raken", zegt Bloemers. Hij raadt mensen aan om buiten te sporten of om een stevige wandeling te maken.

Blessures

Oppelaar zegt dat onbegeleid buiten sporten zoals nu veel gebeurt niet zonder gevaar is. "Ik rijd ook wel eens door het Vondelpark en daar zie ik ook een hoop slechte technieken waardoor mensen meer last van blessures krijgen. Die mensen hebben gewoon toezicht van een trainer nodig", zegt de sportschoolhouder. Ook Bloemers, die traumachirurg is, raadt aan het sporten niet te overdrijven. Hij komt in zijn praktijk veel sportblessures en overbelastingen tegen. Er lijkt dus voorlopig niets anders op te zitten dan met mate op eigen houtje in het park te bewegen en de grondige, begeleide aanpak van de corona kilo's uit te stellen tot het moment waarop de sportscholen de poorten weer open mogen gooien.