Bruno's Gym sluit na 21 jaar de deuren

ZAANDAM - Sportschool Bruno's Gym laat via Facebook weten dat er 'een einde is gekomen aan een tijdperk'. "Ruim 20 jaar was Bruno's Gym een bekende naam in de Zaanse sportwereld. Enigszins verscholen onder de bekende Beatrixflat waren Eric Bruijn en zijn vrouw Carla aan de Peperstraat jarenlang de gastvrije ondernemers."

NH Sport/Dennis Nieuwenhuis

Het familiebedrijf was een plek waar mensen graag samen kwamen en waar er zonder poespas gesport werd. Eigenaar Eric Bruijn vertelde eerder al aan RTV Zaanstreek dat er in zijn sportschool alleen maar halters en apparaten te vinden waren.



"Niks geen gedoe met computers. Er zijn fitness-scholen genoeg, wij hebben nog zware dumbels. De sfeer is hier ook heel belangrijk; iedereen kent en helpt elkaar. Men komt hier om lekker een bakje koffie met elkaar te drinken, ik heb een grote groep trouwe klanten en het verloop is minimaal." Leegverkoop Na 21 jaar valt het doek voor Eric en dat het zwaar is laat hij op Facebook weten: "Het is een deel van je leven. Dat zet je niet zo maar even aan de kant. Wij willen iedereen bedanken voor alle mooie jaren en dan in het bijzonder de oude garde die vanaf dag één bij ons is geweest. Het is een prachtige tijd geweest." Op Facebook is te zien dat zoon Aaron het bericht heeft geplaatst dat alles weg moet. Tekst gaat door onder video.

De commentaren op het social media platform laten zien dat Bruno's Gym door veel mensen gemist gaat worden. "Het einde van een heus begrip in de Zaanstreek! Wat heb ik altijd met veel plezier gewerkt in de gym! Een gym die stond voor gezelligheid, openheid en waar iedereen welkom was. Een gym gerund door de liefste en gezelligste familie. Wat heb ik toch genoten van mijn tijd met jullie allemaal!" is er slechts één uit een lange rij steunbetuigingen. Sloop In het winkelgebied nabij de Beatrixbrug staat het nodige te gebeuren. De sloop van diverse panden, maar ook de ambitieuze vernieuwing van de wijk. Eerder al, in de zomer van 2020 stopte Sportcafé de Aftrap er na 18 jaar mee. De Aftrap zat in de winkelgalerij onder de flats die - als het aan de ontwikkelaars ligt - gesloopt zullen gaan worden.