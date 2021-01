Bussumse boekhandel hoopt toch op versoepeling: "Wij zijn essentieel"

BUSSUM - De verlenging van de lockdown kwam bij boekhandel LOS in Bussum niet onverwacht. Het langer dichthouden van de winkel gaat eigenaar Lenneke Gons echter niet in de koude kleren zitten. "Zelfs de boeken worden treurig."

De bijna 150-jaar oude boekwinkel is in deze lockdown compleet overgegaan naar een bestelservice voor het Gooi. De grote hoeveelheid dozen en tasjes die in de winkel klaar staan om bezorgd te worden, zijn volgens Gons helaas niet representatief voor de inkomsten. "Als je ziet hoeveel tijd je kwijt bent met één bestelling, dat is niet in verhouding met een dag klanten in je winkel."

Financieel is het momenteel voor LOS nog te redden, maar dat geldt zeker niet voor elke boekwinkel in onze provincie. Volgens de Koninklijke Boekverkopersbond (KBB) stond in april van vorig jaar één op de drie boekwinkels op omvallen. "Dit gevaar is niet geweken, het is zelfs reëler dan ooit", aldus directeur Anne Schroën in een brandbrief.

Ondanks de verlenging van de lockdown blijft daarom bij Gons de hoop op een iets eerdere versoepeling bestaan. "We moeten open en toch wel heel snel. Ook denk ik dat wij heel essentieel zijn, waarom is een wijnhandel bijvoorbeeld essentiëler dan een boekhandel."

Bekijk hieronder hoe boekhandel LOS zich nu weet te redden. Tekst loopt door onder video.