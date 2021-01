Effecten lockdown licht zichtbaar in de regio, minder doden en besmettingen

ALKMAAR - Het aantal mensen in de regio Alkmaar dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is weer gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Ondanks de daling is het risiconiveau ernstig nog altijd van toepassing in de regio.

De gemeente Alkmaar spant nog altijd de kroon. Daar werden in de afgelopen twee weken 451 mensen positief getest op het virus. Vier mensen zijn aan het virus overleden en vier personen zijn opgenomen in het ziekenhuis. In Heerhugowaard ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar werden in de afgelopen twee weken 293 mensen positief getest. Drie mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Drie mensen zijn aan het virus overleden.

Daling zet door

De gemeente Langedijk telde 160 positief geteste mensen, maar er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames. Ook zijn er zijn geen nieuwe coronadoden gemeld.

In Castricum werden 142 mensen positief getest, daar werd slechts één nieuwe ziekenhuisopname gemeld. Er zijn geen mensen overleden.

In de gemeente Heiloo werden 112 mensen positief getest. Twee mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Eén persoon is aan het virus overleden.

De gemeente Bergen telt 115 positief geteste inwoners, maar daar werden geen nieuwe coronapatiënten en -doden gemeld. Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: