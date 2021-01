AZ-trainer Jansen ziet duidelijk de hand van Schmidt bij PSV: "Iets nieuws geïntroduceerd"

WIJDEWORMER - AZ moet woensdagavond van PSV winnen om in de buurt te blijven van de top van de ranglijst. Op dit moment staan de Alkmaarders vijfde met zes punten minder dan nummer twee PSV. "De druk is niet anders, dan anders. Het moeten winnen hoort bij het voetbal."

De laatste training voor het duel met PSV vond dinsdagochtend plaats. Een klein uur stonden de mannen van trainer Pascal Jansen op het veld, waar ze vooral korte en kleine partijtjes afwerkten. "Ik ben benieuwd hoe de jongens erop staan in een topduel", vertelt Pascal Jansen voor de camera van NH Sport.

Tegenstander PSV speelde afgelopen zondag 2-2 gelijk in de topper tegen Ajax. "Ik heb naar de wedstrijd gekeken als liefhebber, maar ook als vakman. Op beide vlakken werd ik enorm benieuwd."

Schmidt

De Eindhovenaren staan sinds dit seizoen onder leiding van de Duitse trainer Roger Schmidt. En zijn hand is volgens Jansen duidelijk zichtbaar. "Hij heeft iets geïntroduceerd wat je niet heel veel in Nederland hebt gezien. Het bekende vierkant op het middenveld, met backs die hoog spelen. Vooral in balbezit zie je interessante dingen, het wijkt af van de manier hoe ze eerder speelden."