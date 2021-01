Dijklander merkt mondjesmaat daling van coronapatiënten

HOORN - De landelijke daling van het aantal coronabesmettingen is ook binnen de ziekenhuismuren van Dijklander Ziekenhuis terug te zien, al is het heel voorzichtig. Er zijn namelijk nog steeds meer patiënten dan bedden op de corona-afdeling. Er worden dan ook nog steeds patiënten uitgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

In het Dijklander ziekenhuis liggen momenteel 33 coronapatiënten, waarvan er op dit moment 10 intensieve zorg nodig hebben. Een week geleden waren dat nog 53 patiënten waarvan er 12 op de Intensive Care verbleven.

Vaccinaties voor personeel

Het Dijklander is vorige week gestart met het vaccineren van medewerkers. Ruim vierhonderd vaccins werden beschikbaar gesteld voor personeel van de Eerste Hulp, de Intensive Care en de corona-afdeling van het ziekenhuis. Ongeveer de helft van deze groep is al gevaccineerd en deze week is het ziekenhuis gestart met het prikken van medewerkers op de locatie in Hoorn.