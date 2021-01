Twee lichamen gevonden in een garagebox in Amsterdam-Westpoort

AMSTERDAM - De politie heeft vanmiddag rond 14.00 uur twee lichamen gevonden in een garagebox op een bedrijventerrein aan De Heining in Amsterdam-Westpoort.

De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. De forensische opsporing doet grondig onderzoek, mogelijk gaat het om een misdrijf. Ook is de brandweer ter plekke om uit te zoeken of er sprake is van gevaarlijke stoffen.