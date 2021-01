Lutjestrand krijgt 'zwembad' in Amstelmeer: de oplossing tegen blauwalg

WIERINGEN - Een zwembassin aanleggen in het Amstelmeer moet dé oplossing worden om het probleem met blauwalg aan te pakken. Bovendien verzekert de gemeente Hollands Kroon dat hiermee blauwalgvrij gezwommen kan worden. Leuke bijkomstigheid is dat er ook bootjes aan kunnen leggen.

De gemeente laat weten dat het Lutjestrand al deze zomer een zwembassin krijgt, eigenlijk een soort zwembad in het Amstelmeer. Het water in het bassin wordt ververst met water uit een diep punt van het meer. De bouw begint deze maand.

Het bassin komt bij het zandstrand van het Lutjestrand. Als het zwembassin klaar is, krijgt het gebied van het Lutjestrand ook nog een opknapbeurt, meldt de gemeente in een persbericht. "Zo komen er nieuwe fietsenrekken en speeltoestellen. Het bassin is ongeveer net zo groot als het zandstrand van het Lutjestrand. Aan de binnenkant van het bassin komen een aantal drijvende steigers te liggen waar je op kan spelen. De lange kant van het bassin wordt 119 meter en de twee zijkanten 63 en 96 meter. De steiger krijgt een looppad van 2 meter breed."

Blauwalg

Het is al jaren een wens om iets te doen aan het zwemwater aan het Lutjestrand dat geplaagd wordt door blauwalg. Hierdoor kan er regelmatig niet gezwommen worden in de zomer. Vanaf deze zomer moet daar verandering in komen.

Vaarroute

In de omgeving staan nog meer projecten op stapel. In het zogenoemde 'Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer' wordt gewerkt aan een nieuwe traillerhelling bij de Ulkesluis en een kunstroute langs de vaarroute. Afgelopen jaar is voor dit project ook het Slootdorperbos opgeknapt en zijn er steigers langs de vaarroute geplaatst en opgeknapt. Ook is er een afspoelgelegenheid op het surfstrand van het Amstelmeer gemaakt.