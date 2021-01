Groot deel supermarkten en slijteren Gooise Meren houdt zich niet aan legitimatieplicht

GOOISE MEREN - De supermarkten en slijteren in de gemeente Gooise Meren houden zich op grote schaal niet aan de legitimatieblijft bij de verkoop van alcohol aan jongeren. Dat stelt de gemeente Gooise Meren na controles.

Een handhaver van de gemeente stuurde de afgelopen maanden een jonge testkoper naar zeventien supermarkten en slijterijen. De testkoper van 18 jaar oud kocht overal zwak alcoholhoudende drank, zoals bier of wijn. Twaalf verkopers vroegen niet naar een legitimatiebewijs om de leeftijd van de koper te controleren.

De overtredende verkopers kregen een paar dagen later een bezoekje van de handhaver en kregen van hem te horen dat ze een boete krijgen. De boetes bedragen 1.360 euro per overtreding. De supermarkten en slijterijen kunnen nog beroep aantekenen.

Burgemeester Han ter Heegde reageert boos op de overtredingen van de supermarkten en slijterijen in zijn gemeente. "Dit is onacceptabel. Juist in coronatijd, waarin jongeren niet terecht kunnen bij de horeca, maar op eigen gelegenheid samenkomen en ook samen drinken, zouden winkels hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de regels moeten naleven. Ik wil dat alle winkels zich aan de regels houden", aldus de burgemeester.

Extra controles

Gooise Meren kondigt aan dat er dit jaar nog meer testkopers op pad worden gestuurd om te controleren of supermarkten en slijterijen de regels naleven. Zo kunnen onder meer supermarkten en slijterijen die een overtreding hebben begaan nog een extra controlebezoek verwachten.