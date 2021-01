Dossier toeslagaffaire: waarom deze gedupeerde vader aangifte doet tegen Asscher en co

"De emoties liepen een beetje hoog op bij mij", zou hij na afloop van het debat voor de camera van de NOS zeggen. "Want ik deal hier al 14 jaar mee." Zoals duizenden andere ouders werd Derikx onterecht als fraudeur aangemerkt. In 2010 kreeg hij bezoek van een belastingdeurwaarder, die ruim 30.000 euro aan 'onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag' van hem en zijn vrouw kwam terugvorderen.

Derikx kwam eind 2019 in het nieuws toen hij tijdens een debat over de kinderopvangtoeslag toenmalig staatssecretaris Menno Snel vanaf de publieke tribune van de Tweede Kamer luidkeels van commentaar voorzag . "Waarom ben ik hier dan?", riep de geboren Limburger naar Snel, nadat Snel de gedupeerde ouders had geadviseerd de Belastingtelefoon te bellen. Vervolgens stond hij op en verliet de zaal.

En vandaag, een aantal maanden na het debat, doet Roger Derikx samen met 19 andere gedupeerden aangifte tegen de bewindslieden. "We hebben afgelopen week gezien dat het OM (Openbaar Ministerie) de Belastingdienst niet wilt vervolgen. Naast het feit dat we daarom een nieuwe procedure tegen de Belastingdienst zijn gestart, willen we ook dat er gekeken wordt naar de andere bewindslieden.

Huwelijk gestrand en geen schuldsanering

In de jaren die volgden ging het in rap tempo bergafwaarts met hem en zijn gezin. Er werd beslag gelegd op zijn loon, zijn huwelijk strandde en pogingen om in de schuldsanering te komen, mislukten: "Ik ben veel dingen verloren. Ik ben ondernemer geweest en de Belastingdienst heeft bij opdrachtgevers voor de deur gestaan. Ik heb een slechte naam, ben onbetrouwbaar en ik ben weggezet als fraudeur", vertelt Roger.

Inmiddels heeft een parlementaire enquêtecommissie vastgesteld dat er grove fouten zijn gemaakt in de behandeling van de ruim achtduizend gedupeerden, en heeft het kabinet hen besloten hen te compenseren. Toch is het Derikx nog steeds niet duidelijk waarom hij destijds als fraudeur werd aangemerkt. Was hij ergens een handtekening vergeten te zetten. Was hij een bonnetje vergeten in te leveren? Of was het toch de Surinaamse achternaam van zijn ex-vrouw?