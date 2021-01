Schiphol is klaar voor eerste vaccinatie in 'XL-prikstraat'

SCHIPHOL - De XL-teststraat op Schiphol is klaar voor de coronavaccinaties die vanaf vrijdag 15 januari worden toegediend. Op die dag openen alle 25 GGD-priklocaties in Nederland hun deuren, om te beginnen voor zorgmedewerkers. Doktersassistent Denise Liefting uit Heemskerk mag vrijdagochtend om 8.45 uur de eerste prik toedienen aan een collega uit de zorg.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De twee opvallende XL-testpaviljoens, zoals ze door de GGD Kennemerland zijn genoemd, worden vanaf vrijdag opgedeeld in een al bestaande teststraat en een prikstraat. De paviljoens vallen op door het paarse sfeerlicht dat vooral 's avonds in de omgeving goed op te merken is. De XL-teststraat en priklocatie staan op P4, normaal een van Schiphol's langparkeerterreinen voor vakantiegangers.

Voor het toedienen van het vaccin draait Denise Liefting haar hand niet om: "Dat doe ik al heel lang. Bij de jeugdgezondheidszorg hebben we het rijksvaccinatieprogramma, dat zijn de prikken voor de kinderen en daar vaccineer ik al jaren."

300 prikken per dag

Volgens projectleider Diny Bakker van de GGD Kennemerland zijn alle benodigdheden, zoals naalden, pleisters en stoelen, vandaag geleverd. De eerste vaccins komen vrijdag. Er wordt begonnen met zo'n 300 prikken per dag. "Een goede start, maar we kunnen veel meer vaccineren", zegt Denise. "Ik hoop dat we rond september iedereen gevaccineerd zullen hebben."