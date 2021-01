Eerste onderzoek naar duurzame sporthal afgerond

WORMERLAND - In 2019 en 2020 is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuwe sporthal en de mogelijke fusie van drie tennisverenigingen. Als de raad het goedkeurt zal later dit jaar een vervolgonderzoek worden gestart.

Google Streetview

Gemeente Wormerland laat weten dat bureau Treem adviseert dat de drie bestaande tennisverenigingen het beste samengevoegd kunnen worden en dat er bij de bouw van een nieuwe hal rekening moet worden gehouden met de capaciteit van de bestaande sporthallen.



Wethouder Kees van Waaijen vertelt dat hij blij is met deze belangrijke stap in het proces. "Nu is het zaak verder onderzoek te doen. En ook in dit vervolgonderzoek betrekken we de sportverenigingen en andere belanghebbenden, zoals de drie tennisclubs, Groen-Geel, WSV en Nova Zembla, nauw." Kostenneutraal verplaatsen Het project kan volgens de wethouder alleen slagen als de tennisverenigingen ook daadwerkelijk fuseren en kostenneutraal worden verplaatst. Dit is mogelijk door het bouwen van woningen op de huidige locaties, er komt dan geld vrij om het nieuwe tennispark te bekostigen.

De mogelijke locaties voor de sporthal zijn: de Spatterstraat, korfbalvereniging Groen-Geel, en de ijsbaan. De laatstgenoemde optie is volgens het onderzoek het minst gunstig. Bereikbaarheid, ruimte en bestemmingsplan In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken of de sporthal en tennisbaan goed en veilig bereikbaar zijn, naar de ruimte en het huidige bestemmingsplan. De tennisvereniging kan mogelijk wel naar de ijsbaan toe, maar ook hier behoort de Spatterstraat tot de mogelijkheden. Vervolgonderzoek Op 2 februari zal de raad haar mening geven, na goedkeuring zal daarna het vervolgonderzoek worden gestart. Dit onderzoek zal zich richten op de haalbaarheid van de tennisaccommodatie op het ijsbaanterrein en de definitieve locatie van de sporthal.