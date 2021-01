Nog meer maatregelen tegen grote groepen autospotters, weer 15 boetes uitgedeeld

De carspotters staan vaak met grote groepen op de Larense Brink om de auto's vast te leggen. Om het perfecte plaatje te maken rennen de jongeren soms zonder op te letten de weg over of staan ze plots op straat. Dat zorgt voor onveilige situaties.

De burgemeester wil duidelijk maken dat Laren geen probleem heeft met een kleine groep autospotters, maar door de coronacrisis is het aantal spotters vele malen groter geworden. "Er zijn minder activiteiten, geen school. Dat heeft een aanzuigende werking op autospotten", zegt de burgemeester.

De eigenaren van exclusieve auto's zorgen daarentegen voor overlast: om indruk te maken op de jongeren geven ze extra veel gas, laten ze hun uitlaten knallen en toeteren ze vaak. En omdat ze meestal meerdere rondjes door het dorp rijden, blijft het vaak niet bij één keer. Dat zorgt voor geluidsoverlast voor omwonenden.

Campagne

In het voorjaar startte de gemeente ook al een campagne om de overlast tegen te gaan, maar dat heeft niet gewerkt. "Het is voor ons ook leren", aldus de burgemeester. Daarom komen er geen incidentele maatregelen, maar structurele maatregelen om de overlast terug te dringen. Wat die precies worden, wordt waarschijnlijk volgende week duidelijk.

Een ding dat wel al duidelijk is dat de politie samen met boa's de komende weekenden streng blijven handhaven op de Brink in Laren. Maar ook doordeweeks houden de instanties het kruispunt in de gaten. "We hebben niet de illussie dat spotters helemaal verdwijnen en dat is geen probleem. Maar het gaat ons erom om de overlast terug te dringen", besluit de burgemeester.