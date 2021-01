OM: Rechtmatig gehandeld bij neerschieten gewapende man Schiphol

Na een melding van een verward persoon met een mes, gingen drie medewerkers van de Koninklijke Marechaussee naar de vertrekhal van Schiphol. De Tanzaniaanse man bleek in beide handen een mes te hebben. De marechaussees zouden meerdere keren de man hebben gevraagd zijn messen te laten vallen, maar omdat hij in een psychose leek te zijn, kregen ze geen reactie.

Volgens het OM stapte de Tanzaniaan daarop 'dreigend met zijn messen op de Koninklijke Marechaussee-medewerkers af. Het bleek niet mogelijk om een waarschuwingsschot te lossen in verband met gevaar voor omstanders'. Een van de drie marechaussees besloot daarom om gericht op de benen van de verwarde man te schieten. Er werd in totaal twee keer op zijn benen geschoten.

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het dienstwapen en kwam daarbij tot de conclusie dat het gebruik noodzakelijk was. "Er was geen andere manier meer om de man onder controle te brengen. Gebruik van een wapenstok of pepperspray was gelet op de afstand en de veiligheid van de medewerkers niet mogelijk."