Meer dan honderd bomen worden gesnoeid op Larense Brink

LAREN - Sta niet gek te kijken als er volgende week een hoogwerker de Brink in Laren op komt rijden en het geluid van een zaag te horen is: de gemeente gaat alle bomen snoeien. Het gaat om 132 bomen, ook wordt er één dode boom weggehaald. De bomen op de Brink liggen nogal gevoelig in Laren.