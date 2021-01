Judoka De Wit door naar finale in Doha

DOHA - Judoka Frank de Wit uit Heemskerk heeft zich geplaatst voor de finale bij de Masters in Doha.

In de halve finale was De Wit in de golden score te sterk voor de Bulgaar Ivaylo Ivanov. Eerder versloeg De Wit (-81 kg. ) de Israëliër Muki, de Portugees Egutidze en de Fransman Djalo.

Gisteren pakte Tornike Tsjakadoea brons op de Masters.