Zo onderzoekt het Amsterdam UMC dit (al) aangekochte coronavaccin

AMSTERDAM - Het Amsterdam UMC is deze week begonnen met een groot onderzoek naar een nieuw coronavaccin. Ziekenhuizen over de hele wereld doen mee aan de studie, waar in totaal 36 duizend deelnemers voor nodig zijn. Het vaccin, CureVac, is al aangekocht door de Nederlandse overheid en bevindt zich nu in de laatste testfase.

Medewerkers van het Tropencentrum, waar de studie plaatsvindt, zijn verheugd. "Het is heel spannend, want als het lukt, hebben we nog weer meer miljoenen vaccins om te verdelen in Nederland", vertelt Katja de Jong, arts-onderzoeker bij het Amsterdam UMC.

"Dit is een unieke kans om van onze slachtofferrol weg te komen en iets bij te dragen aan de oplossing die we nodig hebben om het tijdperk na de pandemie aan te kunnen gaan", zegt Martin Grobusch, hoofd van het Tropencentrum en onderzoeksleider in het Amsterdam UMC.

Amsterdammers die meedoen aan de studie moeten een dagboek bijhouden en een aantal keer terugkomen voor controle. Deelnemers die klachten krijgen die duiden op corona, worden volgens het ziekenhuis altijd getest. De onderzoekers gaan op die manier kijken wie wel besmet raakt en wie niet.

Placebo of vaccin

De deelnemers aan het onderzoek weten van te voren niet of ze het echte vaccin of een placebo krijgen. Ook De Jong, Grobusch en hun collega's weten dat niet. "We kijken eerst of een deelnemer echt mag meedoen, of hij voldoet aan de studie-eisen. Dan vullen we anoniem op de computer gegevens in, zoals leeftijd en geslacht", vertelt De Jong.

De gegevens gaan vervolgens vanuit het Tropencentrum naar de ziekenhuisapotheek op de vijfde verdieping. "Zij krijgen een e-mailtje vanuit het programma of ze het placebo of het mRNA-vaccin mogen geven." Daarna wordt het vaccin (of het placebo) in de apotheek geprepareerd.

Speciale sticker

Het Amsterdam UMC beschikt over een speciale vriezer (-80 graden Celsius) waar het middel veilig kan worden bewaard. Er komt nog net geen notaris aan te pas; de spuit wordt door de ziekenhuisapotheek voorzien van een speciale sticker, zodat de kleur van de vloeistof niet zichtbaar is. Eenmaal gereed, gaat het vaccin weer naar beneden, waar het wordt toegediend aan de deelnemer.

Amsterdammers die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via deze website.