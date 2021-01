Meer vuurwerkschade in Haarlemmermeer ondanks vuurwerkverbod

HAARLEMMERMEER - Ondanks het vuurwerkverbod en de lockdown, is in de gemeente Haarlemmermeer de afgelopen jaarwisseling meer schade aangericht aan prullenbakken en verkeersborden dan vorig jaar. Uit een eerste inventarisatie bedraagt de schade zo’n 40.000 tot 45.000 euro. Vorig jaar was dat nog 35.000 euro. Waarschijnlijk valt het bedrag van deze jaarwisseling later nog hoger uit, want de schade aan objecten die niet van de gemeente zijn moet er nog bij opgeteld worden.

Uit de cijfers van de gemeente blijkt dat er in de Haarlemmermeer vooral meer verkeersborden werden vernield: dat waren er 21 in totaal, 14 meer dan vorig jaar. Ook werden er 56 afvalbakken afgeknald, vier meer in vergelijking met vorig jaar. Ook enkele speelhuisjes in speeltuinen zijn volgens de gemeente opgeblazen.

De reden waarom het schadebedrag nu al hoger is dan vorige jaarwisseling, blijft gissen, zegt woordvoerder Wim Koevoet. Om de zorg te ontlasten, gold er afgelopen oud en nieuw een vuurwerkverbod. "Maar de angst was eigenlijk een beetje dat er toch wel illegaal vuurwerk zou worden gebruikt. En illegaal vuurwerk heeft de nare eigenschap dat het ook zwaarder is."

Verkeersbord de lucht in

En dan blaas je zo bijvoorbeeld een verkeersbord de lucht in. Koevoet: "Verschrikkelijk dat dat gebeurt. Uiteindelijk betalen jij en ik alles."

Het definitieve schadebedrag is overigens nog niet bekend. "Dit is alles wat we in kaart hebben kunnen brengen wat van de gemeente is. Daar komt nog een optelsommetje bij: dan gaat het om objecten die niet van de gemeente zijn. Denk aan bushokjes." Uit ervaring van vorige jaarwisselingen schat de gemeente dat het schadebedrag daardoor uiteindelijk kan verdubbelen.