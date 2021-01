Langere lockdown legt LegoWerf lam: feestelijke opening opnieuw uitgesteld

DEN HELDER - Alles staat al maanden klaar, maar het is nog steeds doodstil bij LegoWerf Den Helder. Vanavond wordt bekend dat Nederland nog langer in een lockdown moet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor LegoWerf betekent het dat de opening opnieuw wordt uitgesteld: "Ja alweer, helaas. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we open kunnen."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

"Dit is waar het om draait toch? Om die techniek te laten zien, straks aan alle kinderen van de basisscholen." Raymond Groen, initiatiefnemer van de LegoWerf, laat een windturbine draaien die is op gebouwd uit legostenen. De turbine staat samen met tientallen andere bouwsels en tafels vol lego in een loods van 550 vierkante meter. Het is er verder doodstil. De LegoWerf zou oktober vorig jaar de deuren openen. Zoals het er nu naar uitziet zal misschien pas veel later in het voorjaar worden. "Ik heb dit naar aanleiding van LegoMasters opgezet om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met techniek. We hebben in Den Helder en de regio in de toekomst zo ontzettend veel mensen nodig in de techniek en die hebben we niet."

Opening Legowerf Den Helder opnieuw uitgesteld door corona - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos