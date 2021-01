De Peiling: Nog strengere lockdown om coronavirus tegen te gaan?

NOORD-HOLLAND - Vanavond om 19.00 uur volgt er opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. De lockdown wordt naar alle waarschijnlijkheid met drie weken verlengd en versoepelingen lijken ver weg. "Door de Britse variant van het virus is men nu zeer voorzichtig."

Het kabinet besprak afgelopen zondag de invoering van een avondklok, maar er is grote weerstand bij burgemeesters en regeringsfracties. Mede daardoor wordt die maatregel vandaag ook niet aangekondigd.

Is het erop of eronder de komende 3 weken? Is er een langere lockdown voldoende? Of moet de broekriem nog strakker aangehaald worden en zijn hardere maatregelen zoals een avondklok nodig? Moet er beter en strenger gehandhaafd en meer bekeurd worden?

Vind je dat we alle sociale contacten stil moeten leggen en geen visite meer mogen ontvangen?