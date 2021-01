Burgemeester Roemer: "Als we dit nog even volhouden, kunnen we daarna echt los"

ALKMAAR - Met een verlengde lockdown in zicht, is er volgens verschillende burgemeesters behoefte aan toekomstperspectief. Versoepelingen zijn voorlopig niet mogelijk, dus heeft burgemeester Emile Roemer daarom een bemoedigende boodschap voor Alkmaarders die al maandenlang thuis zitten. "Houd het nog even vol."

De burgemeester richt zich via indebuurt tot alle inwoners van Alkmaar: "Met name jongeren zitten echt te wachten op perspectief en ik kan niet meer perspectief geven dan er nu is. We vragen veel creativiteit om je in beperkte mogelijkheden toch te vermaken."

Feesten

Roemer hoopt op spoedig betere tijden met meer vrijheden: "Dat we straks beetje bij beetje weer meer kunnen. Dat we weer wedstrijden kunnen gaan sporten, dat er toch weer wat feesten mogelijk zijn met een bepaald aantal mensen."

Ondanks een daling in besmettingscijfers, lijkt er door de rondwarende nieuwe Britse variant van het coronavirus nog geen licht aan het einde van de tunnel.

Geduld

Volgens Roemer is 'geduld hebben' daarom momenteel het enige wapen. "We weten als we dit nog heel even met elkaar volhouden, dat we daarna ook echt los kunnen. En hoe beter we ons er samen aan houden met elkaar, hoe sneller we dat punt ook bereiken."