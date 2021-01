AZ en Chelsea ontbinden huurcontract Castillo; middenvelder tekent bij ADO

“Ik wil mezelf laten zien op het hoogste niveau en ADO Den Haag is daar een goede club voor. Omdat ik al veel jongens ken, zal ik me vast en zeker snel thuis voelen”, zegt Familia-Castilloop de website van ADO Den Haag. “Ik ben een aanvallend ingestelde speler, die graag aan de bal is en ook zijn mannetje staat in de duels.

Talent

Castillo werd op 9-jarige leeftijd door Ajax gescout bij Zeeburgia. n 2016 maakte hij de overstap naar Chelsea, waar hij veel wedstrijden speelde in de juegd. In 2019 haalde Ajax hem tijdelijk terug. Het afgelopen halfjaar werd Castillo gehuurd door AZ, waar hij zes keer in actie kwam namens Jong AZ. Tegen FC Utrecht debuteerde hij in het eerste voor AZ.

Eerder dit jaar maakte AZ TV een item over Castillo toen hij gehuurd werd van Chelsea: