Nieuwjaarsconcert gemeente Hilversum rechtstreeks te zien op NH Gooi

Normaal gesproken vormt de Hilversumse Vituskerk het decor van het concert, maar dit jaar wordt voor één keer uitgeweken naar het Hilversumse Muziekcentrum van de Omroep. Daar geeft het Radio Filharmonisch Orkest een concert. Het orkest werkt onder meer samen met soliste Charlotte Spruit en de jonge componist Karmit Fadael. Laatstgenoemde componeerde speciaal voor het nieuwjaarsconcert het stuk 'Parting', dat vanavond haar wereldpremiére beleefd.

Vanwege de coronacrisis is er geen publiek welkom bij het concert. Doordat NH Gooi het concert uitzendt op zowel televisie als internet, is het toch voor alle Hilversummers te zien. Burgemeester Pieter Broertjes is blij dat het concert op deze manier toch doorgang kan vinden. "Het is fijn dat we elkaar zo toch het nieuwe jaar in te luiden en hoopvol te beginnen", aldus de burgemeester.

Positieve draad

Het thema van het concert is 'En nu?'. "Dat verwijst naar de positieve draad die we hopelijk snel met elkaar op kunnen pakken", aldus Broertjes. Naast het concert van het Radio Filharmonisch Orkest zijn er bijdrages van achtstegroepers van de Hilversumse Lorentzschool en de Paulusschool, houdt burgemeester Pieter Broertjes zijn nieuwjaarstoespraak en wordt de gemeentespeld uitgereikt.