Amsterdamse schaatser Victor Ramler debuteert in World Cups: "Laten zien wat ik kan"

HEERENVEEN - Elke dag fietst Victor Ramler van zijn nieuwe woning in Heerenveen naar Thialf. In de befaamde ijstempel bereidt de Amsterdamse schaatser zich voor op de World Cups. "Kijk vooral uit naar de race zelf."

Victor Ramler in Heerenveen in voorbereiding op de World Cups

"Dat vond ik uiteraard heel vet toen ik het hoorde van de bondscoach", vertelt Victor Ramler over zijn uitverkiezing voor het Nederlandse team. "Nu krijg ik de kans om te laten zien wat ik in huis heb."

Mass start

De 24-jarige langebaanschaatser zal bij de tweede World Cup (29-31 januari) samen met Jorrit Bergsma in actie komen op de mass start. Tijdens de eerste World Cup (22-24 januari) in Heerenveen is Ramler reserve op de mass start. "Ik hoop dat het er dan ook uitkomt."

Jorrit Bergsma

De schaatser pakte vorig jaar twee titels op het WK voor studenten in Amsterdam. Op zowel de vijf als tien kilometer was hij de snelste. "Ik schaats sindsdien bij Zaanlander en vanaf september ben ik vooral hier in Heerenveen te vinden. En dat betekent dat ik nu mag trainen met de beste schaatsers zoals Jorrit Bergsma. Ik vind zijn stijl heer fascinerend om te zien."

