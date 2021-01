Derde verdachte aangehouden in verband met woningbeschieting Vechtstraat

AMSTERDAM - De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de woningbeschieting in de Vechtstraat, meldt het Parool. Het gaat om de 20-jarige Amier S. uit Amsterdam-Oost. De schietpartij gebeurde in de nacht van 25 op 26 augustus.

In het lopend onderzoek zag de recherche hoe de mannen een kalasjnikov in de achterbak van een gestolen Renault Megane legden die om de hoek van de Vechtstraat stond geparkeerd. En uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat van alle drie de verdachten DNA is aangetroffen op handschoenen die in de auto lagen.

Eerder meldde het het Parool dat kort na de nachtelijke schietpartij in de Vechtstraat Damian L. (21) en Denver B. (20) werden aangehouden. Een van de twee verdachte, Denver B., had bij de politie verklaard dat hij tijdens de schietpartij in de auto is blijven zitten. Ook vertelde hij dat er een derde man bij was, ene 'A.S.': de verdachte die nu is aangehouden.

Schietpartijen

Enkele uren voor de woningbeschieting, werd in diezelfde straat Danzel S, beter bekend als rapper Bigidagoe, neergeschoten. Het beschieten van de woning zou mogelijk verband houden met die eerdere schietpartij.

Enkele dagen na de schietpartijen in de Vechtstraat werd weer een huis beschoten. Dit keer ging het om een appartement aan het Nieuwersluishof in Amsterdam-Zuidoost. Het zou mogelijk gaan om de woning van de moeder van de rapper Bigidagoe.